Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» одержать волевую победу над «Питтсбургом»

Хоккеисты «Вашингтона» со счетом 6:3 нанесли поражение «Питтсбургу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон (2-я минута), Дмитрий Орлов (8), Александр Овечкин (25), Том Уилсон (52), Евгений Кузнецов (59, п.в.) и Мартин Фегервары (60, п.в.). В составе «Пингвинз» точными бросками отличились Брайан Раст (1), Джефф Картер (19) и Брайан Бойл (20).

Добавим, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей, которая стала для него 700 в карьере НХЛ, а голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразив 29 бросков из 32, одержал 21 победу в сезоне-2021/22.

После этой победы «Вашингтон» набрал 88 очков в 71 матче чемпионата и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург», имея в активе 92 очка после 73 встреч, занимает седьмую строчку.

В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют против «Бостона», а «Пингвинз» на своем льду встретятся с «Нэшвиллом».