«Флорида» выиграла 9-й матч кряду, разгромив «Виннипег». У Бобровского – 30 сэйвов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Виннипег» завершился крупной победой хозяев со счетом 6:1.

В их составе по дублю оформили Джонатан Юбердо и Густав Форслинг. Еще две шайбы забросили Мэйсон Марчмент и Максим Мамин. У проигравших отличился Николай Элерс.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл всю встречу. Он отразил 30 бросков из 31, а его соотечественник – форвард «Джетс» Евгений Свечников провел на льду чуть более 10 минут, но не отметился голевыми действиями.

Таким образом, «Флорида» выиграла девятый матч кряду, а «Виннипег» прервал серию из двух побед кряду.

17 апреля команда Бобровского сыграет на выезде против «Детройта», а коллектив Свечникова в тот же день встретится в гостях с «Тампой-Бэй».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Виннипег» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 3 Юбердо (Беннетт, Жиру)

2:0 – 5 Юбердо (Чиарот, Жиру)

3:0 – 23 Форслинг (Монтур, Райнхарт)

4:0 – 37 Форслинг (Жиру, Юбердо)

4:1 – 42 Элерс (Пионк, Штястны)

5:1 – 42 Марчмент (Райнхарт)

6:1 – 48 Мамин (Хернквист, Уигар)

Вратари: Бобровский 30/31 – Хеллибак 22/26, Комри 15/17.