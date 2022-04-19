Виталий Прошкин: Проблем с игроками у Знарка в «Ак Барсе» не будет

Экс-защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин прокомментировал возможное назначение Олега Знарка главным тренером клуба.

Ранее казанская команда распространила видео, на котором специалист знакомится с инфраструктурой клуба.

«Возможный конфликт интересов из-за того, что в «Ак Барсе» молодые ребята, а Знарок любит работать с опытными? Он же знает, какие там игроки есть, каких могут взять. Это же, наверное, обговорили. Поэтому проблем не будет», — цитирует Прошкина «Чемпионат».

Напомним, последней командой известного тренера был «Спартак», который он покинул в 2021 году. До этого Знарок работал со сборной России, московским «Динамо» и СКА. Он три раза выигрывал Кубок Гагарина и побеждал на Олимпийских играх (2018).