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Фетисов - о возможном ужесточении лимита в КХЛ: Дело не в легионерах, а в качестве игроков

Предложение отправлено в Министерство спорта РФ.
19 апреля 2022 21:17
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил предложение ФХР сократить количество легионеров в заявке на матч Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что федерация предлагает ужесточить лимит с пяти до трех игроков.

«Отдавать просто так место игроку, потому что молодой, ни к чему хорошему не приведет. Боюсь, что уровень лиги упадет совсем, не знаю, как это можно изменить, и искусственное предоставление мест даже молодым ребятам - решение дискуссионное. Тот, кто принимал решение, знает больше, чем я, но уровень хоккея не тот, который хотелось бы видеть. Зачем лимитировать, это какая-то популистская история», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, что в следующе сезоне КХЛ не сыграют латвийское «Динамо» и финский «Йокерит».

источник: ТАСС
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