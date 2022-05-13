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В «Авангарде» заявили, что клуб не рассматривал кандидатуру Жамнова на пост главного тренера

Отечественный специалист возглавил сборную России осенью прошлого года.
13 мая 2022 16:10
автор: Владислав Корегин

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что омский клуб не вел переговоров с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

Отметим, что по окончании текущего сезона канадец Боб Хартли покинул пост наставника «ястребов». На его место был назначен Дмитрий Рябыкин.

– Рассматривался ли Жамнов на роль тренера? Алексей Юрьевич всегда говорил, что полноценная тренерская работа ему неинтересна, и я не видел смысла с ним еще раз это обговаривать, – цитирует Волкова «Чемпионат».

Добавим, что Жамнов возглавил национальную команду России в конца сентября прошлого года. Под его руководством коллектив завоевал серебряные медали Олимпиады в Пекине, уступив сборной Финляндии в финальном матче турнира со счетом 1:2.

Ранее Жамнов заявил, что намерен продолжать свою работу в сборной России.

источник: Чемпионат.com
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