Фетисов обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Бывший хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.

Напомним, команда Александра Овечкина проиграла серию «Флориде» Сергея Бобровского. Противостояние завершилось со счетом 2-4 в пользу «пантер».

«Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф – определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки. Разочарование есть, но сезон не прошел зря», – сказал Фетисов «Чемпионату».

Ранее 36-летний Овечкин назвал вылет «Вашингтона» провалом. По его словам, в неудачном выступлении команды виновны игроки.