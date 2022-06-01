Паскуале перейдет из «Локомотива» в «Металлург»

Канадский вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале в ближайшее время покинет команду.

Как сообщает «Чемпионат», 31-летний хоккеист пополнит состав магнитогорского «Металлурга».

Ранее стало известно, что новый однолетний контракт с уральской командой подписал Василий Кошечкин.

В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 38 матчей, в которых отразил 91,6% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец принял участие в двух играх, отразив 85,4% бросков соперника.

Напомним, что Паскуале также высутупал за «Барыс».