«Металлург» подтвердил подписание соглашения с Паскуале

«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»

Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесота Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.