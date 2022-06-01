«Металлург» подтвердил подписание соглашения с Паскуале

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании соглашения с голкипером Эдвардом Паскуале.
Как сообщает пресс-служба уральского клуба, контракт с 31-летним хоккеистом заключен до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне Паскуале играл в составе ярославский «Локомотив».
Ранее «Магнитка» подписала контракт с другим голкипером - Василием Кошечкиным.
В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 38 матчей, в которых отразил 91,6% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец принял участие в двух играх, отразив 85,4% бросков соперника.
источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)