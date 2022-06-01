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«Металлург» подтвердил подписание соглашения с Паскуале

Вратарь выступает в КХЛ с 2019 года.
01 июня 2022 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании соглашения с голкипером Эдвардом Паскуале.

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, контракт с 31-летним хоккеистом заключен до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне Паскуале играл в составе ярославский «Локомотив».

Ранее «Магнитка» подписала контракт с другим голкипером - Василием Кошечкиным.

В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 38 матчей, в которых отразил 91,6% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец принял участие в двух играх, отразив 85,4% бросков соперника.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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