Сафронов назвал Кучерова ключевым игроком «Тампы-Бэй»

Экс-генеральный менеджер сборной России Андрей Сафоронов поделился своим мнением о нападающем финалиста Кубка Стэнли «Тампы-Бэй» Никите Кучерове.

Напомним, на 54-й минуте защитник второго участника финальной серии «Колорадо» Девон Тейвз сознательно кинул Кучерова на борт, из-за последний повредил ногу.

«Это игра, понимаете. Все играют от ножа, это финальные матчи. Отступать ни «Колорадо», ни «Тампе» некуда, а Никита Кучеров демонстрирует просто великолепный хоккей. Не просто так набрать 25 очков в плей-офф, мало кому за всю историю НХЛ удавалось это сделать. Будем желать Никите здоровья, все еще впереди.

Я скажу, не трудно, но трудновато. Кучеров является знаковым, ключевым игроком «Тампы». Он та вишенка, изюминка на торте команды, неспроста он набирает очки почти в каждом матче плей-офф», - приводит слова Сафронова «Газета.Ru»

Добавим, что сегодня две передачи Кучерова помогли «молниям» одержать первую победу в финальной серии, счет в которой стал 2-1 в пользу «Колорадо».

Четвертый матч между командами пройдет 23 июня в Тампе. По последним данным, участие Кучерова в данной встрече ожидается.