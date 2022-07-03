Адвокат Федотова не подтвердил информацию о том, что хоккеиста отправили в Североморск

Алексей Пономарев, адвокат голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, опроверг появившуюся новость о том, что этой ночью его клиента отправили в Североморск.
Ранее в СМИ данную информацию сообщил сам представитель 25-летнего хоккеиста.
– Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».
Напомним, 1 июля сотрудники правоохранительных органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат. Хоккеисту вменяется уклонение от службы в армии.
Экс-голкипер ЦСКА Федотов был отправлен в Североморск
источник: «Спорт-Экспресс»