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Латвийский хоккеист Индрашис заявил, что не переходил в «Спартак»

Красно-белые еще 29 июня официально объявили о подписании форварда.
Латвийский хоккеист Индрашис заявил, что не переходил в «Спартак»
05 июля 2022 10:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Витязь"

Латвийский нападающий Микс Индрашис заявил, что не переходил в московский «Спартак».

Напомним, что клуб 29 июня объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.

«Информация, опубликованная „Спартаком“ о подписании контракта со мной не соответствует действительности! Все как раз наоборот — у меня на руках действующий контракт с другой командой! „Спартак“ недоволен моим отказом играть в России, поэтому этот клуб так себя и ведет!

Я патриот своей страны и мое отношение к Латвии всегда выражалось на льду! Я лично увидел, что в эти дни многие мне пишут: «теперь вы можете видеть его истинную позицию по данной ситуации». То же самое я хочу сказать про всех тех людей, которые решили опубликовать свое неадекватное мнение в мой адрес на основе неподтвержденной информации, предполагая, что это единственная правда», - приводит «РБ-Спорт» сообщение хоккеиста в социальных сетях.

В минувшем сезоне Индрашис выступал в составе «Адмирала» и подольского «Витязя», проведя в сумме 46 матчей в «регулярке» и набрав 17 (7+10) очков. Ни один из клубов не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ. Латвийская федерация хоккея уже подтвердила, что не будет вызывать форварда в национальную сборную, если он останется в «Спартаке».

Добавим, что помимо «Адмирала», «Витязя» и «Спартака» Индрашис также играл за московское «Динамо».

источник: «РБ-Спорт»
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Латвийский хоккеист Индрашис заявил, что не переходил в «Спартак»
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