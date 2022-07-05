Вице-президент «Металлурга» уверен, что Малкин останется в НХЛ

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался о возможном возращении нападающего Евгения Малкина в Россию.

Ранее сообщалось, что форвард, у которого истек контракт с «Питтсбургом», не может договорится с данным клубом о новом соглашении.

«В том состоянии, в котором он находится, я уверен, что он будет востребован на рынке НХЛ. Не могу сказать по поводу именно четырехлетнего контракта, но спрос на него есть точно. Что касается возвращения в КХЛ, то пока вряд ли стоит ждать его тут. На уровне нашей лиги это очень большая звезда, думаю, что на данный момент он достоин играть в НХЛ», - приводит слова Ласькова «РИА Новости».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 41 матч, в котором набрал 42 (20+22) очка. Половину чемпионата игрок пропустил из-за восстановления после операции на колене летом 2021 года.