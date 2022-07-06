ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Отец Капризова заявил, что у хоккеиста нет военного билета

Форвард подозревается в уклонении от воинской службы.
Отец Капризова заявил, что у хоккеиста нет военного билета
06 июля 2022 16:56
автор: Александр Шульгин
автор фото: НХЛ

Отец российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова - Олег Капризов прокомментировал информацию о том, что его сына обвиняют в уклонении от военной службы и покупке военного билета.

«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», - приводит слова Капризова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в некоторых СМИ написали о том, что находящийся в данный момент в России Капризов объявлен в розыск. Вместе с ним под подозрением в аналогичном преступлении находится и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.

Ранее по такому же обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов, которого в итоге доставили в военкомат и отправили на крайний север для прохождения военной службы.

По последней информации Федотов находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Отец Капризова заявил, что у хоккеиста нет военного билета
Отец Капризова заявил, что у хоккеиста нет военного билета
Форвард подозревается в уклонении от воинской службы.
06.07.2022 16:56
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Капризов и Карнаухов обвиняются в покупке военного билета
«Дело Ивана Федотова» набирает новые обороты.
06.07.2022 16:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Каменев считает, что карьера вратаря Федотова будет зависеть от его характера
Год хоккеист будет вынужден провести в армии.
06.07.2022 15:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Калниньш объяснил латвийской прессе, почему подписал контракт с «Амуром»
Калниньш объяснил латвийской прессе, почему подписал контракт с «Амуром»
Вратарь думает о будущем.
06.07.2022 14:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Индрашис подписал контракт со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем у ребенка
Латвийский нападающий опроверг, что продолжит карьеру в России.
06.07.2022 13:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Голкипер Федотов попал в военный госпиталь из-за обострения гастрита
Голкипер Федотов попал в военный госпиталь из-за обострения гастрита
Вратарь был доставлен в Северодвинск для прохождение обязательной военной службы.
06.07.2022 13:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Амур» подписал латвийского голкипера Калниньша
«Амур» подписал латвийского голкипера Калниньша
Вратарь перешел в КХЛ из чемпионата Финляндии.
06.07.2022 12:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Федотов будет проходить службу в спортроте Северного флота
Вратарь сможет выступать за местную команду.
05.07.2022 23:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Адвокат Федотова: Иван находится на территории воинской части
Голкипер к месту прохождения службы.
05.07.2022 20:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Быков - о решении ИИХФ: «Хотелось верить, что разум все-таки возобладает, этого не произошло»
Апелляция ФХР на отстранение сборной России отклонена.
05.07.2022 19:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика