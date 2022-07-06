Отец Капризова заявил, что у хоккеиста нет военного билета

Отец российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова - Олег Капризов прокомментировал информацию о том, что его сына обвиняют в уклонении от военной службы и покупке военного билета.

«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», - приводит слова Капризова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в некоторых СМИ написали о том, что находящийся в данный момент в России Капризов объявлен в розыск. Вместе с ним под подозрением в аналогичном преступлении находится и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.

Ранее по такому же обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов, которого в итоге доставили в военкомат и отправили на крайний север для прохождения военной службы.

По последней информации Федотов находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.