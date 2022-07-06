Капризов вернулся из России в США

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов улетел из России в США.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник, у нападающего «Уайлд» есть отсрочка от призыва в связи с обучением в вузе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капризов может быть связан с фигурантом уголовного дела о незаконной помощи в покупке военных билетов. Однако позже отец российского форварда заявил, что у Кирилла нет военного билета.

Отметим, накануне по такому же обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов, которого в итоге доставили в военкомат и отправили на крайний север для прохождения военной службы.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть встреч и восемь (7+1) очков.