Миннесота следит за ситуацией вокруг Капризова и его воинской обязанностью

«Миннесота» проверяет информацию СМИ о том, что российский нападающий Кирилл Капризов объявлен в розыск в родной стране за незаконное получение военного билета.

Ранее появились сообщения о том, что до конца недели представители 25-летнего хоккеиста отправят в один из военкоматов Уфы справку о том, что игрок продолжает обучение на очной форме университета.

«Эта ситуация нас не особо беспокоит, но мы пытаемся узнать как можно больше. Я разговаривал с агентом Капризова Полом Теофаносом. Мы просто пытаемся собирать информацию и выясняем, заслуживает ли она доверия», - цитирует генменеджера «Миннесоты» Билла Герина The Athletic.

Напомним, что в минувшем сезоне Капризов провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 108 очков, а также выходил на лед в шести играх Кубка Стэнли, набрав 8 очков (7+1).