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Малкин вновь подписался на социальные сети «Питтсбурга»

Российский хоккеист и клуб ведут переговоры о новом контракте.
Малкин вновь подписался на социальные сети «Питтсбурга»
10 июля 2022 18:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Нападающий Евгений Малкин снова подписался на социальные сети «Питтсбурга».

Напомним, что 10 июля утром (по московскому времени) российский хоккеист не оказался в числе подписчиков «Пингвинз».

Ранее появилась информация о том, что в «Питтсбурге» ищут способ освободить место под потолком зарплат ради переподписания Малкина на более комфортных условиях и готовы выслушать предложения по Маркусу Петтерссону, Джону Марино, Брайану Дюмулину и Джейсону Цукеру.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером. Дебютный матч в НХЛ Малкин провел 19 октября 2006 года. С тех пор 35-летний российский форвард провел за команду 981 встреч и записал на свой счет 1146 (444 + 702) очков.

источник: «Советский спорт»
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