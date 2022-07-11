Георгиев подписал трехлетний контракт с «Колорадо»

В воскресенье «Колорадо» объявил, что клуб подписал с Александром Георгиевым трехлетний контракт.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, условия сделки между 26-летним голкипером и «Эвеланш» не разглашаются.

Накануне генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик заявил, что Георгиев рассматривается на роль основного голкипера команды.

Напомним, что 2 июля СМИ сообщили о том, что Георгиев обратился к генеральному менеджеру клуба с просьбой об обмене. 7-го числа стало известно, что «Колорадо» приобрел Георгиева у «Рейнджерс» в обмен на выбор в третьем и пятом раундах драфта НХЛ 2022 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года.

Добавим, Георгиев был подписан «Рейнджерс» в качестве незадрафтованного свободного агента 19 июля 2017 года. Сезон 2017/18 начал в фарм-клубе «Рейнджерс» в АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк». В концовке сезона был вызван в основной состав.

В феврале 2018 года российский вратарь дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаля» (1:3), отразив 38 из 40 бросков. С тех пор он провел 129 матчей за нью-йоркскую команду, одержав 58 побед, а также отразив 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,94. В минувшем регулярном чемпионате Георгиев сыграл за клуб в 33 матчах, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8% бросков.