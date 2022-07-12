Фетисов считает, что Малкин найдет себе команду, ставящую цель выиграть Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что российский нападающий не переедет в КХЛ после завершения контракта с «Питтсбургом».

«Зачем Малкину возвращаться в Россию? У него еще есть потенциал игрока, и могу сказать, что в НХЛ такие игроки — на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя — один из лучших игроков современного хоккея. Думаю, что сама система НХЛ предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде в завоевании Кубка Стэнли. Думаю, что перспективная команда для выполнения этой цели для Жени найдется», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что 13 июля Малкин, чей восьмилетний контракт с «Питтсбургом» подошел концу, станет свободным агентом.

Напомним, что российский нападающий выступал за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.