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«Питтсбург» предлагал Малкину четырехлетний контракт

Стороны не смогли договорится.
12 июля 2022 23:37
автор: Максим Скороходов

Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк рассказал дальнейшую судьбу Евгения Малкина.

Напомним, что 13 июля Малкин, чей восьмилетний контракт с «Питтсбургом» подошел концу, станет свободным агентом.

- Мы не смогли договориться. Мы сделали предложение, которое нас устроило. Ходят слухи, что мы никогда не предлагали четырехлетний контракт. Это полня ложь. Что касается суммы контракта и механики ее выплаты, мы никогда не обсуждаем данный вопрос. Мы должны будем воспользоваться открытием окна свободных агентов для улучшения команды и мы не будем придерживаться позиции «никакого Малкина», - сказал Бурк The Pittsburgh Tribune Live.

Российский нападающий выступал за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.

источник: The Pittsburgh Tribune Live
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