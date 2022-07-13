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«Ванкувер» подписал четырехлетний контракт с Михеевым

«Кэнакс» приобрели второго российского хоккеиста за день.
«Ванкувер» подписал четырехлетний контракт с Михеевым
13 июля 2022 20:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Пресс-служба «Ванкувера» сообщила о том, что клуб подписал четырехлетний контракт с нападающим Ильей Михеевым.

По данным CapFriendly, соглашение заключено на общую сумму 19 млн долларов.

Добавим, что Михеев три года играл за «Торонто» в прошлом сезоне 27-летний россиянин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и семь игр в Кубке Гагарина, где набрал 32 (21+11) и 4 (2+2) очка соответственно.

Напомним, что ранее в «Ванкувер» перешел другой российский хоккеист Андрей Кузьменко.

источник: ХК «Ванкувер Кэнакс»
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