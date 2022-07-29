В США предложили арестовать Овечкина для обмена с Россией на Грайнер

В США требуют отправить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму.

Ранее в твиттере PBS NewsHour был опубликован материал о возможном обмене арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана, на находящегося под стражей в США российского предпринимателя Виктора Бута.

После этого один из пользователей призвал: «Почему бы нам не схватить Овечкина, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию?»

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене Грайнер.