НХЛ хочет провести Кубок мира с участием сборной России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает вариант с организацией Кубка мира в 2024 году. Об этом говорится на сайте организации.

По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, в соревнованиях примут участие 8 национальных сборных. Матчи предварительной стадии турнира пройдут в Европе, США и Канаде, а полуфинальные матчи и финал – в Северной Америке.

Также функционер подчеркнул, что на Кубке мира может сыграть сборная России, однако, окончательное решение будет принято позже.

Напомним, Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Что касается «красной машины», то национальную команду отстранили от международных турниров до 2024 года. Такое решение приняли в Международной федерации хоккея (IIHF).