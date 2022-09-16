Главный тренер «Авангарда»: Надеюсь, победа над «Барысом» раскрепостит ребят

Сегодня, 16 сентября, «Авангард» прервал серию из шести поражений кряду. Клуб из Омска обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счетом 5:2.
Главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин прокомментировал выступление своей команды.
«Сегодня очень доволен содержанием и качеством игры. Здорово выглядели, владели инициативой, забили, наконец-то, свои голы и победили сегодня.
Эта победа, надеюсь, раскрепостит ребят, они скинут оковы и начнут действовать правильно», – заявил тренер, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.
19 сентября «Авангард» сыграет на выезде против «Трактора», а команда Андрея Скабелки днем ранее примет «Сибирь».
источник: КХЛ