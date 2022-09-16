В НХЛ заявили, что хотят видеть сборную России на Кубке мира

Сборная России играет важную роль в мировом хоккее и должна выступить на Кубке мира, который пройдет в 2024 году. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

По словам функционера, в организации очень ценят российских игроков и сожалеют, что «красная машина» находится под санкциями.

«Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придется принять решение, но не сегодня», – добавил Билл Дэйли.

Напомним, Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Что касается «красной машины», то национальную команду отстранили от международных турниров до 2024 года. Такое решение приняли в Международной федерации хоккея (IIHF).