Григорий Пантелеев о матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья»

«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.