Григорий Пантелеев о матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья»

— Устал я уже соперников с победами поздравлять, но придётся. С победой. Сами всё видели. Мы в овертайме «2 в 0» мимо шайбы пробегаем – о чём можно говорить? Я их предупредил после первого периода, всем сказал в жёстком виде: «Будьте готовы». Потом в третьем периоде перешли на игру в три звена, где-то чуть получше стало. Хорошо, Круглов нас опять спасает, но это ненадолго. Сейчас заберут его обратно в «Сочи», кто нас спасать будет?
Напомним, в матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья» ростовская команда проиграла со счёт 3:2
ХК «Ростов» проигрывает в буллитах второй раз подряд - Советский спорт (sovsport.ru)