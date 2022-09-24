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Григорий Пантелеев о матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья»

Главный тренер ХК «Ростов» на пресс -конференции прокомментировал проигрыш своей команды
Григорий Пантелеев о матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья»
24 сентября 2022 13:22

— Устал я уже соперников с победами поздравлять, но придётся. С победой. Сами всё видели. Мы в овертайме «2 в 0» мимо шайбы пробегаем – о чём можно говорить? Я их предупредил после первого периода, всем сказал в жёстком виде: «Будьте готовы». Потом в третьем периоде перешли на игру в три звена, где-то чуть получше стало. Хорошо, Круглов нас опять спасает, но это ненадолго. Сейчас заберут его обратно в «Сочи», кто нас спасать будет?

Напомним, в матче ХК «Ростов» - «Омские Крылья» ростовская команда проиграла со счёт 3:2

ХК «Ростов» проигрывает в буллитах второй раз подряд - Советский спорт (sovsport.ru)

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