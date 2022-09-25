Буцаев - о поражении «Витязя» от «Сибири»: Опять в первом периоде подвела дисциплина

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:5, ОТ).

Напомним, что покер в ворота подмосковной команды оформил Александр Шаров.

«Смогли отыграться при счёте 1:3, 3:4, но в овертайме, к сожалению, допустили ошибку. Опять в первом периоде подвела дисциплина. Не можем мы зарабатывать такие ненужные удаления, которые привели к голам соперника. Повторюсь, молодцы, что сумели сравнять счёт. По игре не могу сказать, что мы играли плохо.», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

«Витязь» набрал 11 очков в десяти встречах и занимает девятое место в таблице Западной конференции.