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КХЛ наказала Ротенберга за непристойный жест в матче СКА против ЦСКА

Ранее наставник пытался объяснить свое поведение.
05 октября 2022 12:18
автор: Александр Поволоцкий

СДК КХЛ вынес решение относительно действий главного тренера команды СКА Романа Ротенберга в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (3:2ОТ).

Напомним, что 41-летний специалист после встречи показал неприличный жест в сторону арбитра. На послематчевом интервью Ротенберг заявил что продемонстрировал сжатый кулак, как символ победы.

СДК принял решение подвергнуть специалиста штрафу в сумме 300 тысяч рублей.

Добавим, что СКА на данный момент с 27 очками занимает первое место в таблице КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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