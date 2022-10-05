КХЛ наказала Ротенберга за непристойный жест в матче СКА против ЦСКА

СДК КХЛ вынес решение относительно действий главного тренера команды СКА Романа Ротенберга в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (3:2ОТ).

Напомним, что 41-летний специалист после встречи показал неприличный жест в сторону арбитра. На послематчевом интервью Ротенберг заявил что продемонстрировал сжатый кулак, как символ победы.

СДК принял решение подвергнуть специалиста штрафу в сумме 300 тысяч рублей.

Добавим, что СКА на данный момент с 27 очками занимает первое место в таблице КХЛ.