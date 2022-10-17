«Металлург» нанес поражение «Авангарду» в результативном матче КХЛ

«Металлург» нанес поражение «Авангарду» (7:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сталеваров дважды отличился Денис Зернов (16-я и 18-я минуты). По шайбе забросили Николай Голдобин (2-я), Андрей Чибисов (11-я), Павел Акользин (28-я, в меньшинстве), Никита Коростелев (32-я) и Филипп Майе (34-я).

У «Авангарда» отличились Дмитрий Шевченко (3-я), Владимир Ткачев (14-я, в большинстве), Алекс Бродхерст (31-я) и Корбан Найт (40-я, в меньшинстве).

Отметим, что в тренерском штабе «Магнитки» теперь работает Дмитрий Рябыкин, который начинал сезон в качестве наставника «ястребов».

Добавим, что подопечные Михаила Кравеца имеют в активе 16 очков и занимают девятое место в Восточной конференции. «Металлург» идет на второй позиции. У команды Ильи Воробьева 28 очков.

19 октября «Металлург» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард»в этот же день встретится в гостях с «Трактором».