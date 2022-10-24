«Сочи» подтвердил отставку Назарова с поста главного тренера и назначение Светлова

«Сочи» подтвердил отставку Андрея Назарова с поста главного тренера клуба КХЛ.

Кроме того, пресс-служба «леопардов» сообщила, что новым наставником команды станет Сергей Светлов.

Отметим, что Назаров возглавил «Сочи» в сентябре 2021 года. В прошлом сезоне команда стала 11-е на Западе и не смогла выйти в плей-офф.

Светлов с апреля 2021 года находился без работы. Последним клубом специалиста был хабаровский «Амур».

Добавим, что «Сочи» занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ, набрав всего девять очков в 20 матчах.