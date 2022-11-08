«Вторая игра под копирку». Кудашов - о поражении «Динамо» от «Амура»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на поражение бело-голубых в матче с «Амуром».

Напомним, что московская команда проиграла в Хабаровске со счетом 1:2.

«Вторая игра под копирку идёт: забиваем один гол, наступает период в игре, когда два пропускаем, пытаемся отыграться, но ничего не получается. На местное время в Хабаровске не переходили», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Кудашова.

Добавим, что московский клуб с 36 очками остался на четвертом месте в турнирной таблицы Западной конференции.