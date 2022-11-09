Кравцов предложил помощь тренеру «Северстали» Разину

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов высказался относительно ситуации с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным.

Напомним, что 49-летний специалист отказался давать комментарий после игры с «Автомобилистом» (2:3ОТ).

«Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Андрею Владимировичу Разину. Чего-то вас там чересчур душат! Вы, если что, дайте нам знать. Мы поможем!» — заявил Кравцов в эфире телеграм-канала «Черкас Атлант».

«Северсталь» потерпела восьмое поражение в девяти последних встречах и с 27 очками находится на девятом месте в Западной конференции.