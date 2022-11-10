«Автомобилист» благодаря дублю Мэйсека уверенно победил «Куньлунь» в КХЛ

«Автомобилист» на выезде оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу екатеринбургского клуба.
В составе победителей дубль оформил Брукс Мэйсек. Также по одному разу отличились Никита Трямкин, Джесси Блэйкер и Олег Ли.
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Брендона Йипа.
Таким образом, «Автомобилист» с 38 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке Запада, имея в своем активе 23 очка.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Витязю», а «Куньлунь» примет дома «Нефтехимик». Оба противостояния состоятся 12 ноября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Автомобилист» – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Голы:
0:1 – Трямкин (Да Коста, Голышев), 11:17
0:2 – Блэкер (Да Коста, Голышев), 22:31
0:3 – Мэйсек (Белоусов, Да Коста), 25:11
0:4 – Мэйсек (Да Коста, Трямкин), 39:18
0:5 – Ли (Василевский, Романцев), 41:38
1:5 – Йип (Вонг, Лесли), 49:10