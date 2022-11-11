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Официально: НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2024 году

Турнир хотят провести в феврале 2025 года.
11 ноября 2022 23:03
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба НХЛ выступила с заявлением по поводу организации Кубка мира по хоккею, который должен был пройти в 2024 году.

Как сообщается на сайте организации, руководство лиги и Ассоциация игроков НХЛ пришли к выводу, что в нынешних условиях проведение соревнований невозможно.

«Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеясь провести его в феврале 2025 года», – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ряд национальных сборных не хотят играть со сборной России.

К слову, в последний раз Кубок мира проводился 2016 году, а его победителем стала команда Канады.

источник: NHL (НХЛ)
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