Официально: НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2024 году

Пресс-служба НХЛ выступила с заявлением по поводу организации Кубка мира по хоккею, который должен был пройти в 2024 году.

Как сообщается на сайте организации, руководство лиги и Ассоциация игроков НХЛ пришли к выводу, что в нынешних условиях проведение соревнований невозможно.

«Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеясь провести его в феврале 2025 года», – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ряд национальных сборных не хотят играть со сборной России.

К слову, в последний раз Кубок мира проводился 2016 году, а его победителем стала команда Канады.