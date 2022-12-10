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«Это хоккей, это жизнь». Ротенберг - об уходе Знарка из «Ак Барса»

Юрий Бабенко исполняет обязанности главного тренера.
10 декабря 2022 17:10
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался относительно отставки Олега Знарка из «Ак Барса».

Напомним, что 59-летний специалист покинул пост наставника казанского клуба 2 декабря.

«Еcть ли шанс, что он появится в СКА в качеcтве консультанта? Мы поддерживаем контакты cо всеми тренерами, которые у нас работали. Я очeнь благодарен Олегу Валeрьевичу. Я много чему научился за тe годы, которые с ним рaботал. Я испoльзую это в своей работе. Желaю ему здоровья, это сaмое главное, удачи и побед. Это хoккей, это жизнь», — цитируeт Ротенберга «Метарeйтинг».

Казанский клуб в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 43 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.

источник: «Метарейтинг»
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