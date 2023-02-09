Гашек отреагировал на удаление Пастрняком совместного фото с Овечкиным

Бывший голкипер «Детройта» Доминик Гашек отреагировал на то, что нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил фото с российским игроком «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Напомним, что 26-летний чешский хоккеист выложил снимок в своем аккаунте в соцсети. После этого он подвергся критике болельщиков и удалил фото.

«Хорошо, что он его удалил. Было бы хорошо, если бы он написал что-то еще об этом инциденте. Это оценили бы не только фанаты, но и, думаю, все чехи», — цитируют Гашека зарубежные СМИ.

Матч звезд НХЛ прошел на домашнем льду «Вегаса».