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Игроки «Миннесоты» отказались выходить на разминку в свитерах в поддержку ЛГБТ

«Дикари» проиграли последний матч в серии буллитов.
08 марта 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Хоккеисты «Миннесоты» решили не надевать форму в поддержку ЛГБТ во время ледовой разминки перед матчем с «Калгари» (0:1Б).

Как сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети, мероприятие было запланировано в рамках ежегодной акции »дикарей».

Отмечается, что фото свитеров удалили с аукциона, на котором должны были реализовать форму, подписанную игроками. Несколько хоккеистов «Уайлд» обмотали свои клюшки радужной лентой и использовали шайбы в тематике ЛГБТ.

Как сообщал «Советский спорт», в январе российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на разминку из-за специальных клубных джерси с символикой сообщества.

источник: «Советский спорт»
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