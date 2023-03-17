КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)

Континентальная хоккейная лига представила вторую часть образов команд-полуфиналистов конференций, созданных при помощи нейросети Stable Diffusion.

«Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший. Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Во второй части представлены образы противостояний - «Авангард» - «Металлург» и ЦСКА – «Локомотив»

Ранее КХЛ представила образы первых двух полуфинальных пар - «Ак Барс» - «Адмирал» и СКА – «Торпедо».