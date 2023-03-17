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КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)

По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.
КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)
17 марта 2023 13:35
автор: Александр Евграфов
автор фото: Telegram-канал КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила вторую часть образов команд-полуфиналистов конференций, созданных при помощи нейросети Stable Diffusion.

«Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший. Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Во второй части представлены образы противостояний - «Авангард» - «Металлург» и ЦСКА – «Локомотив»

Ранее КХЛ представила образы первых двух полуфинальных пар - «Ак Барс» - «Адмирал» и СКА – «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)
КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)
По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.
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