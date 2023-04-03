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Бюджет «Металлурга» на следующий сезон КХЛ сформируют до конца мая

03 апреля 2023 15:45
автор: Александр Поволоцкий

Бывший первый вице-президент «Металлурга» рассказал о бюджете магнитогорского клуба на сезон-2023/2024.

Напомним, что Сергей Ласьков покинул команду сегодня. Клуб также уволил главного тренера Илью Воробьева.

«Игроки должны быть, которые соответствуют главному тренеру. И должно быть несколько вариантов. Его задача как менеджера по спортивной части предоставить лучший вариант, согласованный с новым главным тренером. Дальше президент клуба — он активно в этом участвует, ни один хоккеист в этом клубе не был без обсуждения с президентом клуба. Он сформируется буквально до конца мая», — цитирует Ласькова «Чемпионат».

В текущем сезоне «Металлург» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

источник: Чемпионат.com
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