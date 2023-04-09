«До сих пор не могу поверить». Соколов - о своем дебютном голе в НХЛ

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Егор Соколов поделился эмоциями после своего гола в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью. Данная шайба стала первой для россиянина в карьере в сильнейшей лиге мира, а его команда победила 7:4.

«Это какая-то шутка. Я до сих пор не могу поверить. Это что-то нереальное для меня. Я получил около 100 сообщений сейчас, и это до сих пор кажется сном», — приводит слова Соколова пресс-служба «Сенаторз».

Также 22-летний россиянин прокомментировал момент, когда после его гола на арене включили известную детскую песню в Северной Америке «Baby shark» (акулёнок).

«Это было здорово. Я едва не прослезился. А если честно, прослезился», — добавил Соколов.