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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Разина в «Металлурге»

Ранее специалист возглавлял «Северсталь».
10 апреля 2023 14:25
автор: Александр Поволоцкий

Новый наставник «Металлурга» Андрей Разин рассказал, кто будет работать с ним в тренерском штабе магнитогорской команды.

Напомним, что о назначении 49-летнего специалиста стало известно сегодня. Контракт с Разиным рассчитан на два сезона.

«Юрий Трубачев и Евгений Михалкевич должны были сегодня подписать контракты, сейчас находимся в поиске тренера по физподготовке, будет еще один тренер по защитникам. Кандидатура тоже обсуждается», - цитирует Разина ТАСС.

Отметим, что ранее «Металлург» возглавлял Илья Воробьев. В текущем сезоне магнитогорская команда вылетела из плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив в серии «Авангарду» (0-4).

источник: ТАСС
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