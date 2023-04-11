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«Сибирь» не стала продлевать контракт с Мартемьяновым

60-летний специалист два сезона руководил командой.
«Сибирь» не стала продлевать контракт с Мартемьяновым
11 апреля 2023 12:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Сибирь"

«Сибирь» объявила об уходе Андрее Мартемьянова с поста главного тренера.

«Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что «Сибирь» под руководством Мартемьянова в текущем сезоне проиграла в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина в серии омскому «Авангарду» со счетом 1-4.

Ранее сообщалось об интересе к Мартемьянову со стороны «Амура».

источник: ХК «Сибирь»
«Сибирь» не стала продлевать контракт с Мартемьяновым
«Сибирь» не стала продлевать контракт с Мартемьяновым
60-летний специалист два сезона руководил командой.
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