«Сибирь» не стала продлевать контракт с Мартемьяновым

«Сибирь» объявила об уходе Андрее Мартемьянова с поста главного тренера.

«Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что «Сибирь» под руководством Мартемьянова в текущем сезоне проиграла в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина в серии омскому «Авангарду» со счетом 1-4.

Ранее сообщалось об интересе к Мартемьянову со стороны «Амура».