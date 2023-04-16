Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл по ходу сезона с травмой

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о проблемах, которые испытывал в текущем сезоне.

Ранее генменеджер клуба заявил, что разочарован игрой 30-летнего хоккеиста.

«Я играл с травмой. Мне все еще нужно немного времени. Боролся до конца, пытался вылечиться и все такое. Должен сесть и обдумать, почему все это происходит. Чувствую, что в прошлом сезоне у меня было немного больше выходов один на один, а в этом чемпионате их было только два. Некоторых из опасных бросков, которые я наносил раньше, в этом сезоне у меня не было», — цитирует Кузнецова RMNB.

Добавим, что Евгений сыграл в текущем сезоне 81 матч, в котором набрал 55 (12+43) очков.