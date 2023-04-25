Зинэтула Билялетдинов: Я не нервничал

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал результат пятого финального матча Кубка Гагарина, в котором его команда добилась победы над ЦСКА.

«Боевая игра. Ребята наши сыграли достойно и победили. Корректировки после первого периода? Нет. Пропустили одну шайбу - это же игра. Нужно продолжать.

Войнов сыграл три смены? Ему попала шайба. Поехал на снимок. Удаление Юдина? Не успел с ним поговорить. Сделал это он на эмоциях.

Было волнительно? Не нервничал я. Чего не хватает нам в розыгрыше лишнего? Концовки не хватает.

Игра Галиева в большинстве? У нас там есть вопросы. А вообще играет он хорошо», - передает слова главного тренера казанской команды корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Напомним, встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Галиев.

Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.