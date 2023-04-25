Сергей Федоров: Казанцы показали, как они хотят играть

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат пятого финального матча Кубка Гагарина, в котором его команда проиграла казанскому «Ак Барсу».

«Пропустили ненужный гол, потому что не продлили шайбу в зону атаки соперника. Попереживаем, разберем моменты и будем готовиться к матчу в Москве.

Не реализовали 4 минуты большинства?Лишний гол не помешал бы. Силовая борьба? Все было в пределах правил и соответствовало накалу финала. Первые десять минут «Ак Барс» показал, как они хотели бы играть. Соперник был активен.

Максим Мамин после травмы? Думаю, он хорошо сыграл. Не жалею, что перевёл Полтапова в другое звено. Прохор - молодец, забил важный гол», - передаёт слова главного тренера московских армейцев корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Напомним, встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Галиев.

Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.