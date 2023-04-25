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Антон Слепышев: Судьи дали нам шанс, но мы не воспользовались

Нападающий ЦСКА о поражении в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Антон Слепышев: Судьи дали нам шанс, но мы не воспользовались
25 апреля 2023 23:49
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал результат пятого финального матча Кубка Гагарина, в котором его команда проиграла казанскому «Ак Барсу».

«Хотелось сегодня закончить, но соперник сильный. Прилетело мне? Я не помню. Силовая борьба - всем прилетало. Гол Полтапова? Он - молодец. Региться на такой проход в финальном матче... Не хватило лишь нашей поддержки. А Прохор провел отличный матч.

Соперник реализовал большинство сегодня, а мы нет. Дело удачи. В прошлый раз нам повезло, в этой - им. Станислав Галиев бросил - я не скажу, что супер-бросок был, но попал. Это тоже доля везения. Меньшинство у «Ак Барса» очень активное.

Вендетта с Юдиным? Ничего такого. Мы хорошо друг друга знаем - был силовой прием, он побежал заступаться. Это его поступок, и хорошо, что судьи разглядели. Дали нам шанс, но мы не воспользовались им», - передает слова форварда корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Напомним, встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Галиев.

Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.

источник: «Советский спорт»
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