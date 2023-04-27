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«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Встреча прошла в Москве.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
27 апреля 2023 21:41
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автор фото: РИА Новости

«Ак Барс» на выезде оказался сильнее ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова сравняла счет в серии - 3:3. Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится 29 апреля в Казани.

Кубок Гагарина
Финал
ЦСКА – «Ак Барс» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Галимов (Евсеев), 7:44
0:2 – Шипачев (Юдин, Кагарлицкий), 28:01
0:3 Дыняк (пустые ворота), 59:33

Счет в серии: 3-3

источник: «Советский спорт»
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