«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» на выезде оказался сильнее ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.
В составе победителей отличились Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк.
Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова сравняла счет в серии - 3:3. Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится 29 апреля в Казани.
Кубок Гагарина
Финал
ЦСКА – «Ак Барс» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Галимов (Евсеев), 7:44
0:2 – Шипачев (Юдин, Кагарлицкий), 28:01
0:3 – Дыняк (пустые ворота), 59:33
Счет в серии: 3-3
источник: «Советский спорт»