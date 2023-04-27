«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» на выезде оказался сильнее ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова сравняла счет в серии - 3:3. Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится 29 апреля в Казани.

Кубок Гагарина

Финал

ЦСКА – «Ак Барс» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Галимов (Евсеев), 7:44

0:2 – Шипачев (Юдин, Кагарлицкий), 28:01

0:3 – Дыняк (пустые ворота), 59:33

Счет в серии: 3-3