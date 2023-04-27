Михайлов раскритиковал игру ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Бывший форвард московского ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о поражении команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина от «Ак Барса» (0:3).

«Встреча получилась увлекательной. Атака «Ак Барса» была гораздо сильнее, чем у ЦСКА. За счет этого они одержали победу. Можно восхититься гостевой командой, сегодня они выступили прекрасно, допустив минимальное количество ошибок. Победа заслуженная. У армейцев в этом матче была ужасная реализация, в атаке нужно что-то менять, потому что так играть недопустимо. В финальном поединке победителем станет тот, кто создаст больше моментов. Надеюсь, ЦСКА победит, буду болеть за команду», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Напомним, что финальная встреча противостояния «Ак Барса» и ЦСКА состоится в Казани, 29 апреля. Начало матча – 17:00 мск.

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