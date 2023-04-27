ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Михайлов раскритиковал игру ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

После поражения армейцев счет в серии стал 3-3. 
27 апреля 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард московского ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о поражении команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина от «Ак Барса» (0:3).

«Встреча получилась увлекательной. Атака «Ак Барса» была гораздо сильнее, чем у ЦСКА. За счет этого они одержали победу. Можно восхититься гостевой командой, сегодня они выступили прекрасно, допустив минимальное количество ошибок. Победа заслуженная. У армейцев в этом матче была ужасная реализация, в атаке нужно что-то менять, потому что так играть недопустимо. В финальном поединке победителем станет тот, кто создаст больше моментов. Надеюсь, ЦСКА победит, буду болеть за команду», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Напомним, что финальная встреча противостояния «Ак Барса» и ЦСКА состоится в Казани, 29 апреля. Начало матча – 17:00 мск.

ЦСКА опять придется биться за Кубок Гагарина в гостях. «Ак Барс» сравнял счет в серии

источник: Чемпионат.com
Билялетдинов объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил ЦСКА в шестом матче серии
Билялетдинов объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил ЦСКА в шестом матче серии
По словам наставника казанского клуба, команде удалось исправить ошибки прошлых поражений. 
27.04.2023 22:42
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Михайлов раскритиковал игру ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
После поражения армейцев счет в серии стал 3-3. 
27.04.2023 22:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Встреча прошла в Москве.
27.04.2023 21:41
Хоккей
Российский хоккеист Тарасенко выставил на продажу дом в США за 6,2 млн долларов
Нападающий владел особняком с 2918 года.
27.04.2023 18:59
Хоккей
Главный тренер «Колорадо» не связывает отсутствие Ничушкина с юридическими проблемами
«Лавины» на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
27.04.2023 17:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА – «Ак Барс». Где смотреть трансляцию шестого матча финала Кубка Гагарина
ЦСКА – «Ак Барс». Где смотреть трансляцию шестого матча финала Кубка Гагарина
Встреча состоится сегодня, 27 апреля, в Москве.
27.04.2023 17:09
Хоккей
«В игре Андрея нет абсолютно ничего плохого». Набоков - о Василевском в серии с «Торонто»
Пятый матч в серии состоится в ночь на 28 апреля.
27.04.2023 16:14
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, кто займет пост генерального менеджера «Авангарда»
На должность претендовал Леонид Вайсфельд.
27.04.2023 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» продлил контракт с защитником Телегиным
Хоккеист выступает за команду на протяжении трех сезонов.
27.04.2023 12:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
44 сейва Бобровского позволили «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии
44 сейва Бобровского позволили «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии
Матч плей-офф НХЛ завершился в овертайме.
27.04.2023 08:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика