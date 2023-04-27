Билялетдинов объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил ЦСКА в шестом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги шестого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором его подопечные обыграли ЦСКА со счетом 3:0.

«Отличная боевая игра. Было понятно ради чего, мы сегодня играли. Команда серьезно подготовилась к этому поединку. Получилась хорошо начать, потому что соперник позволил. Следовали четким установкам по игре. Хорошо проявили себя в обороне, блокировали броски со стороны активного ЦСКА. Когда проигрывали в серии 1:3 вел себя спокойно, потому что хорошо понимал, что нам не достает, какие причины проигрышей и знал, что они исправимы», — передает слова Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что после победы «Ак Барса» над ЦСКА счет в финальной серии стал 3-3. Последний очный поединок хоккейных клубов пройдет 29 апреля, в Казани. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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