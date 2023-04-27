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Федоров назвал причины поражения ЦСКА от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина 

Финальное противостояние команд состоится 29 апреля в Казани. 
Федоров назвал причины поражения ЦСКА от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина 
27 апреля 2023 22:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на поражение своей команды в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ от «Ак Барса» (0:3).

«Предматчевые планы команды разошлись с тем, что мы видели на льду, поэтому такой результат. Мы сильно уступали сопернику в скорости, а также недостаточно создали моментов, чтобы забить сегодня. К сожалению, не смогли проявить себя, играя в большинстве. «Ак Барс» в этом матче хорошо сыграл по шайбе и грамотно отражал все наши броски. Это факт. Пока энергия не нашей стороне», — приводит слова Федоров «Чемпионат».

Добавим, что после шести проведенных встреч счет в серии стал 3:3. Решающий седьмой поединок между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится в субботу, 29 апреля, на «Татнефть-Арене» в Казани.

ЦСКА опять придется биться за Кубок Гагарина в гостях. «Ак Барс» сравнял счет в серии

источник: Чемпионат.com
Федоров назвал причины поражения ЦСКА от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина 
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