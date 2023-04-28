Рекордсмен НХЛ по сыгранным матчам подряд Кессел впервые за 14 лет пропустил игру

Нападающий «Вегаса» Фил Кессел не помог своей команде в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против»Виннипега».

Напомним, что «Голден Найтс» выиграли игру со счетом 4:1 и прошли во второй раунд плей-офф НХЛ.

Кессел является рекордсменом НХЛ по сыгранном матчем подряд, данный зачет ведется только в регулярном чемпионате, поэтому его серия, которая насчитывает 1064 игры, продолжается, примечательно, что для того, чтобы достичь отметку в одну тысячу Кессел даже выходил на лед во время родов жены, правда на 30 секунд, после чего отправился в больницу.

Отметим, что 35-летний форвард не пропускал ни одного матча, даже в плей-офф, с 3 ноября 2009 года.